Beşiktaş- Gaziantep FK Süper Lig maçı özet ve golleri

Süper Lig’de Beşiktaş evinde Gaziantep FK’yı ağırladığı mücadeleden Aboubakar'ın kaydettiği gollerle 2-1 üstün ayrıldı.

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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep'i konuk etti. Son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Beşiktaş, Gaziantep karşısında da seriyi sürdürdü. Siyah-beyazlılar galibiyet serisini beş maça yükseltti.

Beşiktaş maçta gol perdesini erken açtı. 15. dakikada Ghezzal'ın savunmanın arkasına attığı pasta topu kaleci Günay Güvenç'in üzerinden aşırarak kurtaran Vincent Aboubakar boş kaleye attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle biterken ikinci yarıda da Vincent Aboubakar sahne aldı. Kamerunlu golcü 72. dakikada attığı golle takımını 2-0'a taşıdı.

Son dakikada Antep adına şanssız an

Maçın son dakikalarında Gaziantep penaltı kazandı. Ersin Destanoğlu, Dicko'yu düşürürken Gaziantep penaltı kazandı ve 90. dakikada Dicko'nun vuruşu golle sonuçlandı. Son dakikalarda Gaziantep beraberliği yakalama şansını elde etti. Andre'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü.

Sergen Yalçın cezalı

Bu sezon 4. sarı kartını gören Sergen Yalçın, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü. Yalçın, siyah beyazlıların 30. haftada oynayacağı Medipol Başakşehir maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Maçtan önemli anlar şöyle:

90+ Direkten döndü! Atılan uzun topta Djilobodji'nin indirdiği topta ceza sahasında Andre'nin vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

90- GOOOL! Penaltı vuruşunda topun başına gelen Dicko, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

76- Beşiktaş gole yaklaştı! Aboubakar'ın pasıyla hareketlenen Ghezzal, kaleci Günay'dan topu kurtardı ancak devamında vuruş imkanı bulamadı ve net bir fırsatı değerlendiremedi.

72- GOOOL! Larin'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Aboubakar ceza sahasında rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

67- Beşiktaş'ta Welinton yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

60- Aboubakar sol kanattan topu iyi taşıdı yerden pasında uygun durumda Atiba topu aldı plase vuruşunu yaptı şutu kaleyi bulmadı.

57- Ceza sahası dışından Rıdvan şutunu çekti top yandan auta gitti.

52- ceza sahası içinde oluşan karambolde son dokunan Jefferson oldu ancak kaleci Ersin topu kontrol etmeyi başardı.

45- Gaziantep FK'da Vetrih hakeme itiraz ettiği için sarı kart gördü.

40- Beşiktaş gole yaklaştı! Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Larin'in çevirdiği topu savunma son anda uzaklaştırdı.

36- Sol kanattan Güray geldi yerden ortası kaleci Ersin'de kaldı. Bu pozisyonda Güray sakatlık geçirdi.

32- Sağ kanattan Ghezzal geldi ortasına savunmadan çıkıp gelen Rosier vurdu şutu kaleci Günay'da kaldı.

24- Beşiktaş etkili geldi! Aboubakar'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Welinton'un vuruşunda top üstten dışarı gitti.

15- GOOOL! Beşiktaş bu dakika golcüsü Aboubakar ile öne geçiyor. Ghezzal'in savunma arkasına pasında tecrübeli golcü kaleci Günay'dan sıyrıldıktan sonra topu ağlara göndermeyi başardı.

8- Adem Ljajic'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar'ın vuruşunda top kaleci Günay'da kaldı. Yardımcı hakem pozisyon bittikten sonra bayrağını kaldırdı.

1- Mücadeleye Beşiktaş başladı. Siyah-Beyazlılar orta alanda hazırlık pası yapıyor.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Gaziantep FK: (Muhtemel) Günay, Olkowski, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Güray, Rashid, Sousa, Maxim, Dicko, Kenan