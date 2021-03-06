BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,29
HABER /  DÜNYA

NATO Sekreteri Stoltenberg'den flaş Türkiye itirafı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa'nın savunmasını kuzeyde ABD, Kanada ve İngiltere güneyde ise Türkiye gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerin sağladığını belirtti.

Abone ol

Stoltenberg, AFP haber ajansına verdiği demeçte, Avrupa'nın savunmasının AB'nin bir süredir getirmek istediği "stratejik özerklik" arayışlarına değil, daha çok transatlantik bağlara dayandığını belirtti.

AB ülkelerinin çoğunun aynı zamanda NATO müttefiki olup AB nüfusunun yüzde 90'ının NATO ülkelerinde yaşadığını vurgulayan Stoltenberg, AB'nin savunma harcamalarını artırma çabalarından memnuniyet duyduğunu belirtti ancak özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un savunduğu "stratejik özerkliğe" şüpheyle yaklaştı.

Stoltenberg, AB'nin savunma harcamaları konusunda "Bütün bu çabaları NATO'yu tamamladığı sürece memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Avrupa'yı AB savunamaz." dedi.

AB nüfusunun yüzde 90'ının NATO ülkelerinde olmasına rağmen NATO'nun savunma harcamalarının yalnızca yüzde 20'sinin bu ülkelerden geldiğini belirten Stoltenberg, NATO'nun Rusya, Çin'in yükselişi, siber saldırılar ve uluslararası terör gibi birçok sınamayla karşı karşıya bulunduğunu aktardı.

Stoltenberg, "Tek başına Avrupa'ya da tek başına Kuzey Amerika'ya da inanmıyorum. Ben ikisinin NATO içinde stratejik dayanışmasına inanıyorum. Çünkü hiçbir ülke veya kıta, bugün karşı karşıya olduğumuz güvenlik sınamalarını tek başına yönetemez." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, coğrafi olarak kuzeyde Rusya'ya karşı ABD, Kanada ve İngiltere'nin Avrupa'yı savunduğunu, bunların hiçbirinin AB üyesi olmadığını vurguladı.

Güneydoğuda ise Suriye ve Irak ile sınırı bulunan ve yine AB üyesi olmayan Türkiye'nin NATO savunmasında çok önemli rol oynadığını söyleyen Stoltenberg, Türkiye'nin, "özellikle DEAŞ ile mücadelede aşırı derecede önemli bir ülke" olduğunun altını çizdi.

ÖNCEKİ HABERLER
MEB'den 'başörtülü öğrenci okula alınmadı' iddiasına soruşturma
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber
Perseverance keşif aracı Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi
Fenerbahçe'nin golcüleri fiyasko çıktı! Boupendza’yı zor geçtiler
Beşiktaş'tan isyan: Bu hakemlerle şampiyon oldunuz, o zaman VAR da yoktu
Carablus ve Bab'a yapılan balistik füzeli saldırının enkazı görüntülendi
Ümit Karan'dan yıllar sonra gbelen Survivor itirafı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş koronavirüse yakalandı
Papa, Şii lider Ali es-Sistani ile bir araya geldi Kuran-ı Kerim dinledi
Kısıtlama sonrası ilk cumartesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
Yorumlar