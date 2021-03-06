Fahrettin Koca, haftalık vaka sayılarını paylaştı! Üç büyük şehirde vakalar patladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. İstanbul, İzmir ve Ankara'da vaka artışı yaşandı.

Abone ol

1 Mart itibariyle başlayan kademeli normalleşme adımlarıyla beraber hafta sonu kısıtlamarında da değişikliğe gidildi. Buna göre cumartesi kısıtlaması artık hiçbir ilde olmayacak. Pazar günleri de sadece çok yüksek riskli ve yüksek riskli kategorisinde yer alan illerde, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kararların uygulanmaya başlamasının ardından üç buçuk ay sonra ilk kez cumartesi gününü kısıtlamasız geçiren vatandaşlar, sokağa çıktı. Kontrollü normalleşme sürecinde 100 bin nüfusa denk gelen haftalık vaka sayılarını içeren yeni harita Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

''Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli''

Fahrettin Koca, son yaptığı paylaşımda ise ''Kontrollü normalleşme için illerimizin 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren insidans haritasının güncel hali ektedir. Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli.'' ifadelerine yer verdi.

''Şehirlerimizi rengi ona uygun olarak şekillenecek''

Koca, daha sonra yaptığı paylaşımda ''Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz.'' ifadelerini kullandı.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da vaka artışı

Buna göre 100 bin nüfusta en yüksek vaka görülen ilk 5 il Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon oldu. En az vaka görülen iller sıralaması ile Hakkari, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt olarak oluştu. Samsun'da 100 bin nüfusta 348,36 vaka görülürken, Hakkari'de 100 bin nüfusta 5,35 vaka görüldü. İstanbul'da 100 bin nüfusta vaka sayısı 111,57, Ankara'da 54,83, İzmir'de 66,47 oldu.

''Kurallara uyalım''

Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Beklediğimiz Cumartesilerin ilki! Devamı, kıymetini bilmemize bağlı. Kısıtlamaların azalması, kurallara uymanın ödülüdür. Kurallara uyalım. "Zor günlere dönüş yolunu kapatalım; dışarı çıkıyorsak, maske takalım. Mutlu Cumartesi! Hata yaparsak, bir hafta on gün sonra üzülürüz. Tüm gün dışarıda kalma kısıtlaması yok:) Yavaş yavaş evin yolunu tutsak?''