Ahmet Nur Çebi: Bu takımdan bir şey olmaz diyenler şimdi nerede?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''Şampiyonluğa gidiyoruz arkadaşlar. Sezon başında bu takımdan bir şey olmaz diyenler nerede şimdi? Aynı yerdeler, bu takım şampiyon olur diyorlar. Takdir etmeyin de fuzuli yere de eleştirmeyin kardeşim bizi akşama kadar.'' dedi.

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Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2021 yılı 1. olağan toplantısında açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde; ''Yaklaşık 600 milyon TL'lik bir borç artışımız var. Elimizdeki çok yüksek olan kontratlar maalesef 2 yıl daha devam ediyor. Bu kadar yüksek maaş alan futbolcular paralarından vazgeçmiyorlar, ki bu futbolcuların çoğunluğu kadro dışı bırakıldı. Takdiri size bırakıyorum. Bu futbolcular futbol oynama aşklarını bir kenara bırakarak 'Ben paramı alırım, yan gelir yatarım.' modundan çıkmıyorlar. Bu sporcuları buraya getirmek bir yöneticilik zaafiyetidir.

Karius davası devam ediyor. Çok büyük kaleciydi 2,5M€ maaş alıyordu. Şimdi zavallı Ersin kardeşim onun aldığı paranın yüzde 10'unu bile almıyor. Bu adam, pandemi döneminde basıp gidiyor ve dava açıyor. Biz de hak etmediği konusunda mücadelemizi sürdürüyoruz.

Mesut Bakkal'ın hayat hikayesini anlattığı kitapta Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili konular hakkında TFF'ye başvuru yaptık ama maalesef reddedildi. Mühim olan, gönüllerde kayıtlara geçmesidir. Beşiktaş'ın hakkı yenmiştir. TFF davayı reddetti.

Kulüpler Birliği başkanlığımla ilgili çok şey söylendi. Beşiktaşlıyım ben. Beşiktaş Başkanı olarak bütün kulüplerin başkanı olmak benim için onurdur. Kulüplerin başkan olmam için yüzde 90'ının baskısı oldu.

'Taş üstünde taş bırakmam'

''Beşiktaş'ın önünü kesecekler" yorumu beni son derece rahatsız etmiştir. Ben de eğer böyle bir şey olursa taş üstünde taş bırakmam dedim. Bunu söylediğim için pişman değilim. Eğer kelimesi burada çok önemli ama insanlar bunu alıp kenara koyuyorlar. Ben, 'taş üstünde taş bırakmam' dedikten sonra Sayın Trabzonspor Başkanı, 'Biz de omuz üstünde baş bırakmam mı diyelim. Burası savaş alanı değil' dedi. Kendisiyle görüştüm, 'Alanya sahasında muharebeyi yapan ben değildim, bunu siz yaptınız' dedim.

Abdullah Avcı konusu

Abdullah Avcı hocamızla 1 sene önce yollarımızı ayırdık. Kendisi başka bir takımda devam ediyor. Ekonomik anlamda anlaşmazlığımız devam ediyor, konu UÇK'dadır. Geçen hafta kendisine görüşmek istediğimi, bu işi sulh yoluyla çözmek istediğimi belirttim. Biz geldiğimizden bu yana yaklaşık 600 milyon TL'lik borç artışı var. Bazı şeyleri ne yaparsanız yapın, kur farkı ve faiz, büyük devam ediyor. Öncelik faaliyetlerimiz kar sağlamak ama futbol takımı gelirleri ile ilgili sıkıntılar var.

'Bu takımdan bir şey olmaz diyenler şimdi nerede?'

Şampiyonluğa gidiyoruz arkadaşlar. Sezon başında bu takımdan bir şey olmaz diyenler nerede şimdi? Aynı yerdeler, bu takım şampiyon olur diyorlar. Takdir etmeyin de fuzuli yere de eleştirmeyin kardeşim bizi akşama kadar. Türkiye'de 2. kez kovid'e yakalanan nadir insanlardan biriyim. Her sabah 8'de geliyorum buraya. Bazı arkadaşları kulüpte hiç göremiyoruz. Mesela bir avukat var, "Başkanım kovid var" diyor. Bize yok mu?''