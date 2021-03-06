Bitlis şehitlerine son görev! Gözyaşları sel oldu

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerden Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül ve Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz memleketlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınmak üzere Onikişubat ilçesi Hartlap Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

Burada, babası Yaşar, annesi Hatice ve eşi Ayşe Demir ile çocukları, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Cenaze törenine, şehit Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker yazıcı, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, BBP Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri katıldı.

Bakan Yardımcısı Dere ile protokol üyeleri, baba Yaşar Demir ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

Şehidin dayısı emekli Müftü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Mehmet Demir'in naaşı, Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Şehit Gül gözyaşlarıyla uğurlandı

Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün cenazesi, dün askeri uçakla memleketi Amasya'ya getirildi. Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül için bugün Doğantepe köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Gülüzar Gül, eşi Fadime Gül, şehidin çocukları Caner (17) ve Ceren Gül (14), şehidin 2 kardeşi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Erhan Demir, Garnizon Komutanı Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı. Şehit babası Dursun Gül'ün ise daha önce vefat ettiği belirtildi.

Törende şehit Gül'ün eşi Fadime Gül ile çocukları Caner ve Ceren tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Gülüzar Gül ise tabutun önünde bulunan fotoğrafına sarılarak ağladı.

Doğantepe Köyü Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Şehit astsubay Nazmi Yılmaz Afşin'de son yolculuğuna uğurlandı

Bitlis’in Tatvan ilçesi kırsalında askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 11 askerden biri olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz’ın (28) cenazesi, baba ocağı Afşin ilçesinde gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yılmaz’ın naaşı, Ankara’daki devlet töreninin ardından askeri uçakla memleketi Kahramanmaraş’a daha sonra da karayolu ile defnedileceği Afşin ilçesine getirildi. Akşam saatlerinde Afşin Devlet Hastanesi morguna konulan şehidin naaşı, bugün öğle saatlerinde törenin düzenleneceği ilçeye bağlı kırsal Kuşkayası Mahallesi’ne kortej eşliğinde götürüldü. Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutunu, mahalle girişinde çok sayıda hemşerisi karşıladı. Helallik alınması için baba ocağına getirildiği sırada ise evden ağıtlar yükseldi. Burada alınan helallik sonrası tekrar silah arkadaşlarının omuzunda araca alınan şehit Nazmi Yılmaz’ın naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Kuşkayası İlkokulu’nun bahçesine getirildi.

Şehidin annesi: Dimdik ayaktayım

Oğlunun şapkası ile törene gelen anne Elif Yılmaz, ‘Oğlum ben geldim. Dimdik ayaktayım. Geride 3 evladım daha var. Yıkılmam’ diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin eşi Gizem Yılmaz ise, ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit eşinin cenazesini taşıyan araca bakıp, ‘İçindeki benim eşim olamaz’ diyerek eşinin şehit düştüğünü kabullenmek istemedi.

Törende ilk olarak şehit Yılmaz’ın özgeçmişi okundu. Cenaze namazını ise Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta kıldırdı. Namazın ardından helallik alındı. Şehidin silah arkadaşları tarafından omuzlara alınan cenaze, tekbirler ve dualar eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, şehit ailesi ve yakınları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, askeri erkan ve Afşin ile Elbistan’dan gelen çok sayıda vatandaş katıldı.