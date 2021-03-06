Loris Karius'a Bayern Münih kancası

Bir dönem Beşiktaş kalesini koruyan Loris Karius, Bayern Münih’in yedek kaleci adayları arasında yer alıyor.

Abone ol

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarları hayal kırıklığına uğratan Loris Karius için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bonservisi Liverpool'da olan ve Union Berlin'de kiralık olarak forma giyen Karius'un Bayern Münih'e transfer olabileceği ileri sürüldü.

Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, yedek kalecisi Alexander Nübel'i sezon sonunda Monaco'ya satmayı planlıyor. Bundesliga ekibinin Neuer'in arkasında bekleyecek adaylar arasında Loris Karius'u da eklediği belirtildi.

Resmi teklif bekliyor

Liverpool ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan ve 3 sezondur kiralık olarak farklı takımlarda bulunan Karius'un resmi teklifi beklediği kaydedildi.

Union Berlin'de bu sezon 5 maçta sahaya çıkan Karius, 4 gol yedi.