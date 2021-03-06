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Fatih Terim aradığı sol beki buldu: Patrick van Aanholt

Sürekli sakatlık sorunları yaşayan Saracchi ile yolları arayacak olan Galatasaray, Patrick van Aanholt’u gözüne kestirdi.

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Ara transfer döneminde 5 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray sezon sonu için de çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılı kulüpte öncelik sol bek mevkine verildi. Sürekli sakatlık sorunları yaşayan Saracchi ile yolları arayacak olan Galatasaray, Patrick van Aanholt'u gözüne kestirdi.

Yıllık 1 milyon 750 bin Euro
Takvim'de yer alan habere göre; teknik Direktör Terim'in listenin ilk sırasına yazdığı Hollandalı Patrick van Aanholt için resmi girişimler başlatıldı. Crsytal Palace'da oynayan Aanholt'in sözleşmesi haziranda sona eriyor. 30 yaşındaki Hollandalı sol bek için bonservis ücreti ödenmeyecek. Gelen bilgilere göre Patrick van Aanholt'a teklif edilen rakam yıllık 1 milyon 750 bin Euro. Görüşmeler devam ediyor.

Piyasa değeri 8 milyon Euro
30 yaşındaki sol bek 12 kez Hollanda Milli Takım forması giydi. Aanholt daha önce Chelsea, Newcastle ve Leicester'da oynamıştı. G.Saray'ın bedelsiz transfer etmek istediği Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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