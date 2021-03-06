Ordu’da Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hilmi Güler’den FETÖ'ye 'Stop Erdoğan' cevabı: 'Love Erdoğan'
Ordu’da Büyükşehir Belediyesi tarafından led ekranlara, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevap olarak "Love Erdoğan" görselleri yansıtıldı.Abone ol
New York'ta “Silenced Turkey” imzasıyla “Stop Erdoğan” ilanı yayınlanmıştı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, şehirde bulunan led ekranlara "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak "Love Erdoğan" görseli yansıttı. Ordu’nun ilçelerinde bulunan tüm led ekranlarda paylaşılan görsel sosyal medyada büyük beğeni aldı.
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