Fenerbahçe Beko, Fransa'dan zaferle dönüyor

THY Euroleague'de Fenerbahçe Beko, ASVEL deplasmanından da galibiyetle döndü. Sarı-lacivertliler, sezonun 17. zaferini elde etti.

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 28. haftasında konuk olduğu Fransız kulübü ASVEL'i 90-86 yendi. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 önde bitiren Fenerbahçe, soyunma odasına giderken 2 sayılık farkı (38-40) korudu.

Ev sahibi ekip, son periyot öncesi 60-59 öne geçse de Fenerbahçe Beko, son 10 dakikadaki oyunuyla karşılaşmayı 90-86 kazandı.

Fenerbahçeli De Colo, 24 sayı, 6 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Guduric ve Pierre de 13'er sayılık katkıda bulundu.

ASVEL'de Lighty 15, Bako ve Cole ise 14'er sayı kaydetti.

Son 12 maçta 11. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko, sezonun 17. galibiyetini elde etti.

Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 81-59 kazanmıştı.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 29. haftasında Valencia'ya konuk olacak.

Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 18-20

2.Çeyrek: 20-20

3.Çeyrek: 22-19

4.Çeyrek: 26-31