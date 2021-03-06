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Sakarya'da 3 yaşındaki çocuk dördüncü kattan yere böyle çakıldı

SAKARYA'da pencereden düşerek ağır yaralanan çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çocuğun yere düştüğü anlar ise kameraya yansıdı.

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Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı 620. Sokak üzerindeki beş katlı binada yaşayan 3 yaşındaki bir çocuk, dördüncü kattan aşağıya düştü.

Açık olan camdan dengesini kaybederek asfalta düşen çocuk ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı
Olayı fark ederek çocuğun yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ekiplerin ilk müdahalesi sonrasında Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.

"Dışarı çıktığımda çocuk yerdeydi''
Duyduğu gürültü üzerine dışarıya çıktığını belirten esnaf Osman Kaba, “Dışarı çıktığımda çocuk yerde yatıyordu." dedi.

Öte yandan, çocuğun asfalta düştüğü anlar ise bölgede bulunan bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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