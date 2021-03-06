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Diyarbakır'da PKK'ya operasyon: 7 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 28 zanlıdan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Şubat'ta terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen terör operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

7 kişi tutuklandı
Adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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