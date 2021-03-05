BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,60
HABER /  GÜNCEL

Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.

Abone ol

Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı. Saldırıların olduğu bölgelerde ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken; çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

Hamran’daki saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Terhin'deki saldırıda ise can kaybına ilişkin henüz bilgi alınamazken; balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de deniz suyunun çekilmesiyle antik liman ortaya çıktı
ABD'nin New York şehrinde koronavirüs bağlantılı ölümlerin gizlendiği iddia edildi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den gençlere davet
Koronavirüs denetimlerinde işyerlerine ceza yağdı
AK Partili Dağ'dan erken seçim açıklaması
Malatya'da elbisesini çapa makinesinde kaptıran yaşlı adam can verdi
Deva Partili isim Ali Babacan'ı ifşa etti! İpler başkasının elinde bomba iddialar
Samsun'da şehitlere hakaret eden genç kız serbest kaldı
Meterolojiden İstanbul ve birçok il için uyarı geldi
Emniyet'ten önemli 'EBA' duyurusu
Yorumlar 1 yorum