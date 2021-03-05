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Malatya'da elbisesini çapa makinesinde kaptıran yaşlı adam can verdi

İhlas Haber Ajansı

MALATYA'da çapa makinesi ile kayısı bahçesinde çalışma yapan 70 yaşındaki şahıs, elbisesi ile vücudunun bir kısmını makineye kaptırması sonucunda feci şekilde hayatını kaybetti.

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MALATYA'nın Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi Kemer Köprü mevkiinde meydana gelen olayda; bir komşusuyla birlikte kayısı bahçesinde çapa makinesiyle ağaç diplerini süren Aliseydi Ö. (70), akşam saatlerinde tamamlanan çalışma sonrasında çapa makinesini bahçede bulunan bağ evine götürmek isterken bir anda elbiselerini makineye kaptırdı. Elbiselerinin makineye sıkışması sonucunda vücudunun bir kısmı da makineye kaptıran yaşlı adam, feci şekilde can verdi.

Çığlık seslerini fark ederek olay yerine gelen yan bahçedeki yakınları Aliseydi Ö.'yü kanlar içerisinde makinenin içerisinde bulurken; ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından çapa makinesine sıkışan şahsın cenazesi uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkarılırken; cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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