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Katil zanlısının Türkiye'yi ürküten sözleri

Kırşehir'de yeni evlenen çifti öldüren katil zanlısı Resul İnce Kayseri'de sahte kimlikle yakalandı. İnce'nin daha önce de Mersin'de 5 kişinin öldürülmesiyle ilgili davadan 65 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

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KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde öldürülen genç çiftin zanlısı Resul İnce, Kayseri'de sahte kimlikle çobanlık yaptığı çiftlikte yakalandı. İnce'nin daha önce de 5 kişiyi öldürmek suçundan 65 yıl kesinleşmiş cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı.

Geçen yıl 15 Aralık'ta evlenen Vildan Çelik ve Osman Çelik çiftinin cesetleri, 31 Aralık'ta Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülü bulundu. Çiftin tabanca ile öldürüldüğü belirlendi. Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Vildan Çelik'in annesi Kadriye İnce, babası Veyis İnce, ağabeyleri Recep İnce, Resul İnce ve Ramazan İnce, ablası Hatice S., eşi Mehmet S. ve kuzeni Berhuda İnce tutuklanırken, dini nikahlı eşi Resul İnce ise firar etti.

Sahte kimlikle yakalandı

Çelik çiftini öldürdüğü iddiasıyla aranan Resul İnce'nin, Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Oymaağaç mahallesindeki bir çiftlikte çobanlık yaptığı ve bu şekilde gizlendiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve özel harekat polisleri tarafından çiftliğe operasyon düzenlendi. Resul İnce, yakalanarak gözaltına alındı. İnce'nin üzerinde Ahmet Biçim adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

"Aklım yapamadıklarımda"

İnce'nin, 2008 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde İzzettin İkilik (42), Abidin İkilik (39), Recep İkilik (39), Bahri İkilik (55) ve Ahmet İkilik'in (19) öldürülmesi olayı ile ilgili davada yargılanıp 65 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve arandığı ortaya çıktı. Emniyette sorgusu tamamlandıktan adliyeye sevk edilen Resul İnce tutuklandı.

İnce, Bünyan Cezaevine götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni iyi çekin, yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda. Namus meselesi. Asla pişman değilim. Herkesin başına gelebilir" dedi.

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