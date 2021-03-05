Deva Partili isim Ali Babacan'ı ifşa etti! İpler başkasının elinde bomba iddialar

DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım, Hadi Özışık'ın Youtube kanalında bomba açıklamalar yaptı. Ali Babacan'ın rotasını başkasının çizdiğini iddia eden Yıldırım, "Bu parti dışardan yönetiliyor' dedi.

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Ali Babacan'ın anayasanın ilk dört maddesi ve HDP ile ilgili çıkışlarını eleştiren DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Musa Malik Yıldırım kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Hadi Özışık'ın Youtube kanalına konuk olan Musa Malik Yıldırım, Ali Babacan ve DEVA partisine ilişkin bomba ifşalarda bulundu.

Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nde 'tek adam' olduğunu belirten Musa Malik Yıldırım, "Bu parti dışardan yönetiliyor' söyledi. Deva Partisi'nin rotasını Ali Babacan'ın çizmediğini iddia eden Musa Malik Yıldırım şunları söyledi:

-Bizim partide şeffaflığı göremezsiniz. Ortak aklı göremezsiniz. Parti içi demokrasiyi göremezsiniz. Tek adamın hakim olduğu bir yapı. Acaba Deva Partisi'nin gemisinin rotasını kim çiziyor. Ali Babacan'ın çizmediği çok net. Bu parti dışardan yönetiliyor. Eğer siz kendi ekibinizle istişare yapmıyorsanız bu partide bir sıkıntı var demektir. Bir siyasi parti genel merkezden yönetilir. Dışardaki bir takım ofislerden değil.

Bu geminin dümeninde Ali Babacan var ama rotasını başkaları çiziyor. Rota Deva Partisi'nin içindeki arkadaşların çizdiği rota değil. İstişaresi olmayan bir yerde bu rotayı kim çizebilir.

HDP ile ne konuştu kimse bilmiyor

-HDP'ye randevu verirken yönetime mi danıştınız? HDP ile yaptığınız görüşmeden sonra yönetime bilgi mi verdiniz. Kapalı kapılar ardından görüşmeler oldu dediğim bu mevzu. Bir genel başkan ekibini toplayıp bilgi vermez mi? Vermiyor... Asla... HDP ile ne görüştünüz? Kimse bilmiyor. '

-Dünya tarihine bakarsanız inanın böylesine ilkelerinden vazgeçmiş, uzaklaşmış, masak değişikliği yapan bir siyasi parti bulamazsınız. İstişare, demokrasi, şeffaflık, liyakat, dürüstlük bu ilkeler kayboldu.

Teşkilatlara kayyum atıyor

Deva Partisi'nin teşkilat yapısını da eleştiren Musa Malik Yıldırım, Ali Babacan'ın 'kayyum' gibi atama yaptığını söyledi. Yıldırım, "Diyarbakır'daki Van'daki kayyumları eleştiriyor. Önce kendi atadığı kayyumlara bakacak. Parti içindekiler seçimle gelmiyor. Bir liste veriyor o atanıyor. Bu da bana göre bir kayyumdur. (Babacan) Ortakları kayyumları eleştirdiği için eleştiriyor. Gizli ortakları HDP... " dedi.

Musa Malik Yıldırım, HDP ile görüşmeye itiraz ettiği için partiden ihracının istendiğini söyledi.