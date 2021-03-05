Bakan Koca'dan İstanbul için korkutan açıklama!

Sağlık Baakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul için kritik uyarı geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da sağlık yöneticileriyle bir araya geldi.

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız” dedi.

İstanbul risk haritası

İstanbul, risk haritasına bakıldığında turuncu renkte olduğu görülüyor. Turuncu renk anlam olarak yüksek risk taşıyan illeri temsil ediyor. İllere göre haftalık vaka sayısı grafiğine bakıldığında ise 20 ve 26 Şubat haftasında İstanbul'da 100 binde 89,90 oranında vaka bulunuyor.