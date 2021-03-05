8 yaşında tarihe geçti! Oyun oynarken servet kazandı

ABD’li 8 yaşındaki çocuk Fortnite oyunundaki yeteneği ile 33 bin dolarlık anlaşmaya imza atarak tarihe geçti.

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Milyonlarca oyuncu tarafından çevrimiçi şekilde oynanan Fortnite, 8 yaşındaki ABD’li Josep Deen’i şimdiden zengin etti. E-Spor organizasyonu Team 33 ile sözleşme imzalayan Deen, 33 bin Dolar kazandı. Aralık 2020’de attığı imzanın tadını çıkartan Kaliforniyalı çocuk oyuncu, yüksek hızlı bilgisayar sistemini almak için Team 33’ün genel merkezini ziyaret etti. BBC’ye röportaj veren Deen, "Kontrat teklifi geldiğinde harika hissettim. Profesyonel bir oyuncu olmayı hep düşünüyordum. Ancak Team 33 gelene kadar kimse beni ciddiye almadı" ifadelerini kullandı.



4 yaşından beri Fortnite oynayan Joseph, ilk kez 18 ay önce amatör bir E-Spor takımı tarafından fark edildi. Joseph’in keşfedilmesiyle ilgili konuşan Team 33’ün CEO’su ve kurucu ortağı Tyler Gallagher, "Oyuncu keşfeden ekibimizden biri benimle iletişme geçti ve ‘Joseph adındaki bu çocukla tanışmalıyız. Delilik derecesinde iyi’ dedi. Sonrasında her gün bire bir maç yaptılar. Bir süre sonra Deen ile imzalamamız gerektiğini, yoksa onu kaptıracağımızı söyledi" şeklinde konuştu.



"Hayalim Bugha gibi olmak"

En çok kazanan ilk 10 Fortnite oyuncusundan sadece ikisi 18 yaşın üzerinde. Fortnite Dünya Kupası’nın ilk ve şimdiye kadarki tek galibi, 2019’da 3 milyon Dolar kazanan 16 yaşındaki Kyle ‘Bugha’ Giesdorf. O dönemlerde oyuna yeni başlayan Joseph, bu başarının ona ilham kaynağı olduğınu belirterek, "Hayalim Bugha gibi olmak ve onun gibi oynamak. Ona hayranlık duyuyorum çünkü Dünya Kupası’nı kazanana kadar kimse onu ciddiye almadı ve ben de aynı şeyi hissediyorum. Çünkü Team 33 ile imzalayana kadar kimse beni ciddiye almadı." ifadelerini kullandı.







Argo kelimeler, cinsel küfürler, şiddet içeriği bulunabilir

Dünyanın önde gelen kuruluşlarına göre Joseph, Fortnite oynamak için çok genç. İlk olarak 2017’de çıkan oyun, hafif şiddet içerdiği için PEGI 12 ve ESRB ‘genç’ sertifikasına sahip. PEGI (Pan European Game Information) oyunları yaş sınırlandırmasıyla ayırmaktır. PEGI 12 olarak belirtilen oyunlarda hafif olmak koşuluyla argo kelimeler, cinsel küfürler, şiddet içeriği bulunabilir.



"Yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum"

Joseph ve ekibi, ilk piyano derslerinin oyun oynamada iyi olmasına yardımcı olduğunu düşünüyor. Joseph’in annesi Gigi, bu durumun kendisini endişelendirmediğini söyleyerek "Oyuna baktım ve yanlış bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Dengeli bir çocuk ve iyi bir aileden geliyor. Bu yüzden etkilenmiyor. Çocuklarına bu konuda engel olan dırdırcı anneler olduğunu biliyorum. 13 yaşından sonra oynamaya başlarlar ve çılgına dönerler. Sonra da çocukları asileşir. Ben bir sorun görmüyorum." dedi.