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Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in cezası belli oldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mostafa Mohamed'e 1 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.

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PFDK, Galatasaray'ın iptal talebini reddetti ve Mustafa Muhammed'e 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 05.03.2021 tarih, 55 sayılı ve Galatasaray A.Ş.’nin başvurusu doğrultusunda yapılan toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir.

Galatasaray A.Ş. sporcusu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla hakkında, 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray A.Ş. Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT’nin 86/2. ve 86/3. Maddesi uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine,

Galatasaray A.Ş. sporcusu Mostafa Mohamed'in rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Ne olmuştu?: Mücadelenin 57’inci dakikasında İbrahim Akdağ ile top kapma mücadelesine giren Mostafa'nın dirseği rakibinin yüzüne gelmişti. Pozisyonu yakından takip eden hakem Halil Umut Meler direkt olarak kırmızı kartını çıkarmış, 2-1'lik sonuçla tamamlanan maçtan sonra Galatasaray cephesinden, hakem kararlarıyla ilgili tepki sesleri yükselmişti.

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