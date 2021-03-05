Emre Belözoğlu'ndan Daum iddialarına sert tepki

Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un geleceği tartışılmaya başlanmasının ardından Christoph Daum'un sık sık Türkiye paylaşımı yapmasına tepki gösterdi.

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Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum'un paylaşımları gündemden düşmüyor. Sarı-Lacivertli kulüp, her kaybedilen puan ve maç sonarsı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen Daum'a rahatsızlıklarını iletti.

"Fenerbahçe'de çalışmaya hazırım"

Erol Bulut'un aldığı her kötü sonucun ardından sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarın dikkatini çeken Daum Fenerbahçe yönetimine göreve hazır olduğunu iletti. Eski oyuncusu Mehmet Aureilo aracılığıyla "Türkiye'yi çok seviyorum. Fenerbahçe'de çok güzel anılarım var. Hep olumlu şeyler düşünüyorum. Yapabileceğim şeyler olduğunda yardıma hazırım." mesajı gönderdi. Daum'un bu mesajı Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na iletildi.

Emre'den Daum'a sert cevap!

Fanatik'in haberine göre; Christoph Daum'un paylaşımları ve Fenerbahçe'ye gönderdiği mesajı Emre Belözoğlu ise sert bir dille cevapladı. Belözoğlu, "Biz hocamızın arkasındayız, arkasında duracağımızı da kendisine söyledik. Erol Bulut'a güvenimizi ilettik. Türkiye'nin zor zamanlarında paylaşım yapmayan Daum'un Fenerbahçe maçlarından sonra yapması bizi oldukça rahatsız ediyor." dediği öğrenildi.