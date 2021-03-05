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HABER /  DÜNYA

İngiltere'de çekilen uçan gemi fotoğrafı herkesi şaşırttı

İngiltere kıyılarında nadir görülen bir optik illüzyon sonucu geminin havada asılı duruyormuş gibi görünmesi herkesi şaşırttı.

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İngiltere'de David Morris isimli şahsın Falmouth'da çektiği bir fotoğraf, herkesi şaşkına çevirdi.

Nadiren görülen bir optik illüzyon sonucu gemi, havada asılı duruyormuş gibi göründü.

Meteorolog David Braine, 'ışığı büken özel atmosferik koşullar' nedeniyle bu fotoğrafın ortaya çıktığını söylüyor.

Yanılsamanın Kuzey Kutbu'nda yaygın olduğunu ancak kış aylarında İngiltere'de 'çok nadiren' ortaya çıkabileceği ifade edildi.

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