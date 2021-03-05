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Dr. Özlem Biçer’den Büyük İyilik Hareketi

Dr. Özlem Biçer 25 yıllık profesyonel çalışma hayatında bir doktor olarak emek ve hizmeti ön plana almış ve tanıdığı herkesin güvenini, sevgisini kazanmıştır. insanların deneyimlerini, sevinçlerini, korkularını, aşkını gözlemlemiş; bir kadın, bir anne ve bir hekim duyarlılığıyla bunu kalemine aktarmıştır.

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Başarılı müzik hayatı yanında kadınlara ve çocuklara olan duyarlılığıyla da bildiğimiz Sanatçı Zara ve ülkemizin en önemli kadın cerrahlarından Dr. Melike Batukanda bu proje için buluştular ve 3 kadın şahane bir hediye sundular bize..

 ‘Ben Hep Çok Sevdim’ şiir şelalesi olarak bir kitap haline getirildi.

 ‘Bir kadının en büyük aşkı evladıdır’  diyen üç başarılı anne, bu projenin tüm gelirini  Minik Kalplerle Elele (Mika-Der) derneğine bağışlıyor.

 Kitap, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde okuyucu ile buluşacaktır.

 ‘’Geleceğimiz Çocuklarımız’’ için ülkemizin  Güzide Sanatçılarından ZARA, ERCAN SAATÇİ,   BEHZAT UYGUR, MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ve ZİYNET SALİ , CENK EREN şiirleri stüdyoda seslendirmişlerdir.

Bu videolar  You tube kanalımızda yayınlanacaktır ve  Youtube kanalını  geliri de Mikader’e bağışlanmıştır.

 Şiir müzikleri bu proje için özel olarak  Zara tarafından bestelenmiştir.

 Sevgili Ufuk Yıldırım Ercan Saatçi’nin şiirinde piyano ile eşlik etmiştir. Katkıda bulunan  ve gönüllü olarak destek veren tüm sanatçı dostlarımıza, aranjörümüz ÖZGÜR CAN ÇOBAN’a ve müzisyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz..

 BİZ HEP ÇOK SEVDİK.. EN ÇOK ÇOCUKLARIMIZI SEVDİK.. ONLARA SEVGİMİZİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ BU PROJEDE, VARLIĞINIZLA DAHA ÇOK ÇOCUĞA DOKUNABİLİRİZ…

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