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Yunanistan'da askerlik süresine Türkiye ayarı

Yunanistan'ın askerlik sistemine yönelik yatırımlarına devam ediyor. Türkiye karşısında Dedeağaç'a ABD ile askeri üs kuran Yunanistan, şimdi de askerlik süresinde değişim yapmaya hazırlanıyor. Ülkede mayıs ayından itibaren orduda görev yapan askerler için askerlik hizmeti 12 aya çıkarılacak. Yunanistan'daki önceki askerlik süresi ise 9 aydı. Yunanistan, bunun yanı sıra bir değişikliği de Türkiye sınırına uygulayacak.

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Türkiye karşısında askeri varlığını güçlendirmeye çalışan Yunanistan, ABD ile Dedeağaç'ta ortak üs kurmasının ardından şimdi de ülke genelinde askerlik süresini uzatmaya hazırlanıyor. Zorunlu askerlik süresi ülke genelinde 9 aydan 12 aya çıkartılıyor.

Yunanistan Savunma Bakanlığı, askerlik süresini uzatarak kara kuvvetleri birliklerinin acil personel ihtiyacını mümkün olan en yüksek oranda karşılamayı amaçlıyor. Askerlik süresinin bir yıla çıkarılması ile asker sayısının da yükseltilmesi planlanıyor.

Türkiye sınırında ayrı uygulama

Askerlik süresini 9 aydan 1 yıla çıkartan Yunanistan, bunun yanı sıra bir değişikliği de Türkiye sınırına uygulayacak. Türkiye sınırında askerlik yapılmasını teşvik etmeye çalışan Atina hükümeti, 12 aylık askerlik süresini daha kısa yapmak isteyenleri bu bölgeye gönderecek. Burada askerlik vazifelerini tamamlayacak kişilerin askerlik süreleri 9 aya düşürülecek.

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