Normal ateş 36-37 derece! Yüksek ateş her zaman kötü değil faydaları

Yetişkin insanlarda normal vücut ısısı 36 - 37 derece arasındadır. 37 - 38 derece arası orta ateş sayılır. 38.5 derece üstü ateş ise yüksek ateştir. Yüksek ateş bazı durumlarda zarardan çok fayda da sağlar.

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Vücudun yaşamsal işlevlerini yerine getirilebilmesi için belirli bir sıcaklıkta olması gerekir. İnsan beynindeki hipotalamus (ön beyin) sayesinde iç vücut sıcaklığı kontrol edilir. Bu sebeple vücut normal şartlar altında dış ortamın sıcaklığından çok fazla etkilenmez. Hipotalamus termostat görevi üstlenerek vücut ısısını soğuk veya sıcağa karşı dengede tutar. Bebeklerde ve çocuklarda görülen ateş, anne-babaların en tedirgin olduğu konuların başında geliyor. Ancak ateş, bilinenin aksine çocuk için zararlı bir faktör değil. Tam tersine çocukta gelişebilecek herhangi bir rahatsızlığın belirlenmesine ve erken önlem alınmasına yardımcı oluyor.

Ateşin 2 başlıca görevi vardır. Bunlar bağışıklık sistemini uyarmak ve saldırgan mikroplarla savaşmaktır. Herhangi bir mikrop vücuda yerleştiğinde ilk olarak makrofaj (büyük yiyiciler) olarak adlandırılan hücreler mikropla savaşır. Bu hücreler daha sonra mikrobu yok etmeye başlar. Makrofajlar tarafından uyarılan bağışıklık sistemi de pirojen (ateş yapıcı) maddenin sentezlenmesine sebep olurlar. Bu sebeple vücut sıcaklığında artış yaşanır.

Ateş vücut için faydalıdır : Ateşin bilinenin aksine vücuda birçok faydası vardır. Bunlar; akyuvar sayısını çoğaltma, antikor üretimini artırma, interferon salgısını artırma (virüslerin hücrelere saldırmasını önleme), mikropların üremesini yavaşlatma ve bakterilerin demirle beslenmesini engellemektir. Özetle ateş, hastalığın sadece bir parçasıdır. Bu sebeple de ciddi bir durum olmadığı sürece vücut için faydalı bir uyarandır. Ayrıca ateşin derecesi ile hastalığın şiddeti arasında herhangi bir ilişki de yoktur.



Enfeksiyonlarla savaşmak için gerekli : Ateş, vücudun enfeksiyonlarla savaşma yöntemlerinden biridir. Çocuğun her ateşi çıktığında doktora gidilmesini gerektirecek bir durum olmayabilir. Dikkatli olmak şartıyla anne-babalar çocuğun ateşini kontrol altına alabilir. Ancak bazı durumlarda acilen doktora başvurmak gerekir.

3 ayın altındaki bebeklerde ateşle birlikte şu belirtiler varsa hemen doktora başvurun

*Bebekte uyuşukluk ve halsizlik

*Genel durumun kötü olması

*Nefes almada zorluk

*Deride nokta nokta kanamalar

*Susturulamayan ağlama ile beraber ateş



Daha büyük çocuklarda ise şu durumlar ateşe eşlik ediyorsa hemen doktora başvurun

*Baş ağrısı,

*Anlamsız hareketler,

*Havale geçirme

*Bıngıldakta kabarma ve nabız atışına benzer atma

*Gözyaşının kaybolması,

*Az idrara çıkma

*Ağız kuruluğu gibi susuzluk belirtileri

Normal vücut sıcaklığı (ateş) ne kadar olmalı:

Normal vücut sıcaklığı yetişkinlerde koltuk altından ölçüldüğünde şöyledir:

*Koltuk altı vücut ısı 36.5-37.0 derece arasında ise normaldir.

*Koltuk altı ölçümü 37-37.5 derece arasında çıkarsa çok hafif ateş,

*37.6-37.9 derece arası çıkarsa hafif ateş,

*38-38.5 arası orta derecede yüksek ateş,

*38.5-39.5 derece arası yüksek ateş,

*40oC'nin üzerinde ise çok yüksek ateştir. Koltuk altından alınan ateş değerleri makattan alınana göre 10 derece daha düşüktür.

Çocuklar ile bebeklerin normal vücut sıcaklığı yetişkinlere nazaran biraz daha yüksektir. Haliyle 36-37 derece arası çocuklar için normal vücut sıcaklığı olarak kabul edilir. 38 derece üstü ateş yüksek ateş sayılır.

Ateşin belirtileri

Vücutta ateşin yükselmesiyle bazı bulgular görülmeye başlanır. Titreme, terleme, ellerin ve ayakların soğuması, tüylerin dikenleşmesi ve tiroid uyarıcı hormonun tetiklenmesi gibi durumlar ateşin yükseldiğini işaret eder. Ayrıca terleme vücudun kendi kendini soğutma mekanizmalarından biridir. Çocuğun ateşi yükseldiğinde öncelikle üzerinde kalın giysiler varsa çıkarılmalıdır. Çünkü kalın ve hava aldırmayan kıyafetler vücut sıcaklığını dışarı geçirmez ve ateşin daha da yükselmesine sebep olur. Çocukta ateş yükselirken titreme olması normaldir, ateş düşerken de terleme olur.

Ateş neden çıkar neyin belirtisi

Ateşin birçok nedeni olabilir ancak en önemli etken genellikle enfeksiyonlardır. Çocuklar hayatlarının ilk 5-6 yılı içerisinde çok sık virüs enfeksiyonlarına bağlı ateşli hastalıklar geçirebilir. Çocukların savunma sisteminde bir sorun olmadığı sürece, geçirilen hafif dereceli enfeksiyonlar bağışıklık sistemlerini daha da güçlendirir. Ateşe sebep olabilen diğer faktörler ise; ilaçlar (antibiyotikler, aspirin vb), aşılar, diş çıkarma, tümörler, romatizmal hastalıklar ve transfüzyon reaksiyonlarıdır (kan nakli tepkimesi).