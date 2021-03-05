Türkiye 5 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 138 bin 214 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı2 milyon 757 bin 460, can kaybı 28 bin 901 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Mart 2021 Cuma günü verilerine göre; son 24 saatte 138 bin 214 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 698 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 62 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e çıktı.

Toplam test sayısı 33 milyon 854 bin 960'a ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, vefat sayısı 28 bin 901, ağır hasta sayısı 1232 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.6, yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28.3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.