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Beyaz Saray açıkladı: Erdoğan ve Biden görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın "bir noktada" telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

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Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Biden'ın neden hala Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmediğine ilişkin soruyu yanıtladı. 

Biden'ın hala araması gereken birçok dünya lideri olduğunu vurgulayan Psaki, "Biden, gelecek hafta ve aylarda bu görüşmeleri yapacaktır. Bir noktada Erdoğan ile de görüşeceğinden eminim." dedi.

Biden, 50 gündür Türkiye ile iletişim kurmadı
Türkiye genel olarak Beyaz Saray'da yapılan görev değişikliğinin ardından ilk aranan ülkeler arasında yer alırken, Biden göreve başlamasının üzerinden yaklaşık 50 gün geçmesine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim kurmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Biden'a tebrik mesajı göndermiş, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü iş birliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum" demişti.

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