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Taciz iddiası çıldırttı! Sokak ortasında cinayet

Antalya'da kızını aynı işyerinde çalışan 3 çocuk babası Hüsnü Ünal tarafından taciz edildiğini iddia eden 59 yaşındaki baba Y.K. sokak ortasında dehşet saçtı.

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ANTALYA'nın Finike ilçesinde Y.K. (59), tüfekle Hüsnü Ünal'ı (44) ensesinden vurarak öldürdü. Y.K.'nin Ünal'ı kızını taciz ettiği için vurduğu iddia edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Finike Çavdır Mahallesi’nde meydana geldi. 1 kız çocuğu babası Y.K., belediyede işçi olarak çalıştığı belirtilen evli ve 3 çocuk babası Hüsnü Ünal’ı, bilinmeyen nedenle tüfekle ensesinden vurup kaçtı.

Dönüp tekrar ateş açmış

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hüsnü Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ünal'ın cesedi morga kaldırıldı. Y.K. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Görgü tanıkları, Y.K.’nin 3 el ateş açtığını, geri dönüp tekrar iki kez daha ateş açtığını ileri sürdü.

Cinayetin nedeni taciz mi?

Y.K.'nin, belediyede işçi olarak çalışan Ünal’ı, aynı kurumda çalışan kızını taciz ettiği için vurduğu iddia edildi.

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