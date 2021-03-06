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Hakan Atilla'dan 'istifa' iddialarına yanıt

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Atilla, "İzne ayrıldım. İddialara cevap vermek anlamlı değil, o yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar elbette" cevabını verdi.

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ABD'de Halkbank davası sebebiyle 28 ay hapis yattıktan sonra Türkiye'ye dönen ve ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine başlayan Hakan Atilla'nın bu ay sonunda istifa edeceği öne sürüldü. Bloomberg'e konuşan kaynaklar, izne ayrılan Atilla'nın 26 Mart'ta yapılacak yıllık toplantıdan sonra istifa edeceğini iddia etti. Bu iddialar sonrası Hakan Atilla açıklama yaptı.

"İzne ayrıldım dava ile alakası yok"
Oda TV'ye konuşan Hakan Atilla, izne ayrıldığını belirterek, "İzin kararı şahsıma ait, dava veya başka konularla alakası yok" dedi.

"İstifa kararı alırsan resmi açıklama yapılır"
İstifa iddiasının sorulması üzerine de Hakan Atilla, "İddialara cevap vermek anlamlı değil, o yönde bir karar alırsam Borsa resmi bilgilendirme yapar elbette" cevabını verdi.

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