Yunanistan’ın Türk kara sularına ittiği 69 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’de Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 69 düzensiz göçmen kurtarıldıAbone ol
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen iki grup sığınmacının Ayvacık açıklarındaki 2 farklı noktada lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı öğrenilen 2 lastik bot içerisindeki 69 düzensiz göçmen, kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.
69 kişi işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.