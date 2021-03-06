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Yunanistan’ın Türk kara sularına ittiği 69 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale’de Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 69 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen iki grup sığınmacının Ayvacık açıklarındaki 2 farklı noktada lastik botla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı öğrenilen 2 lastik bot içerisindeki 69 düzensiz göçmen, kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

69 kişi işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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