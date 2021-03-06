BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,29
HABER /  GÜNCEL

Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de bugün düzenlenen terör saldırısını kınayarak "Terörle mücadelede dost ve kardeş Somali halkının yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." açıklamasında bulundu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu limanı yakınlarında bir restoranda bugün akşam saatlerinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen terör saldırısında aralarında Somali güvenlik güçlerinin de bulunduğu 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 30'dan fazla kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terörle mücadelede dost ve kardeş Somali halkının yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan’ın Türk kara sularına ittiği 69 düzensiz göçmen kurtarıldı
Hakan Atilla'dan 'istifa' iddialarına yanıt
Taciz iddiası çıldırttı! Sokak ortasında cinayet
Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı
Beyaz Saray açıkladı: Erdoğan ve Biden görüşecek
Mersin'de deniz suyunun çekilmesiyle antik liman ortaya çıktı
ABD'nin New York şehrinde koronavirüs bağlantılı ölümlerin gizlendiği iddia edildi
Musa Malik Yıldırım'dan Deva Partisi bombası
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den gençlere davet
Koronavirüs denetimlerinde işyerlerine ceza yağdı
Yorumlar