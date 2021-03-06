Fenerbahçe ve Galatasaray'da kurtuluş reçetesi belli oldu

Fenerbahçe'de Erol Bulut da Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de 5 oyuncuyu kulübeye çekmeyi planlıyor.

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Kendi sahasında Antalyaspor’la 1-1 berabere kalarak yeniden sarsılan Fenerbahçe’de pazartesi günü oynanacak Konyaspor maçıyla birlikte kadroda önemli ve kalıcı değişiklikler yapılacak. Cezalılar ve sakatlıklar nedeniyle bir türlü istediği kadroyu saha süremeyen Erol Bulut, Konya’da ideal 11’ine büyük ölçüde kavuşacak. 23. haftadaki Hatay deplasmanında dizine aldığı darbeyle sakatlanan ve Fenerbahçe’yi 5 lig, 1 kupa maçında yalnız bırakan Gustavo’nun Konya’da formasına kavuşma ihtimali son derece yüksek.

En beğenilen takım sahada

Bu sezon sakatlıklar ve kart cezalıları nedeniyle 10 değişik defans tandemiyle sahaya çıkmak zorunda kalan Bulut, Konya karşısında Serdar’ın cezasının bitmesiyle, en beğenilen ikili olan Serdar-Szalai’yi sahaya sürecek. Mesut Özil’in oynadığı maçlarda kanada çekildiği için verimi düşen Pelkas, Konya maçıyla birlikte orta sahanın merkezindeki ideal görevine dönecek. Yunan oyuncunun arkasında da Sosa-İrfan Can, onların arkasında da dün idmanda takımla çalışan Luiz Gustavo’nun oynaması bekleniyor.

Samatta ve Cisse’nin kulübeye

Trabzonspor maçını koparan isim olan Ferdi Kadıoğlu’nun da Konya’da ilk 11’de çıkacağı belirtildi. Bir başka değişiklik ise forvette olacak. Gol noktalarında yetersiz kalan Samatta ve Cisse’nin kulübeye çekilip, Valencia’nın tek forvet oynatılacağı tahmin ediliyor. Böylelikle Antalyaspor maçına göre 11’de 5 değişiklik birden yapılacak.

Terim'den kadro değişikliği

Galatasaray'da 2-1 kaybedilen Ankaragücü karşılaşması sonrası teknik direktör Fatih Terim kadroda değişiklik yapma kararı aldı. Tecrübeli hocanın yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında birçok önemli oyuncuyu yedek kulübesine çekmeye hazırlandığı öğrenildi.

Terim bu kez Etebo’yu kulübeye çekecek

Terim'in Sivasspor mücadelesinde stoperde Ryan Donk’un yerine Christian Luyindama, sol bekte Ankaragücü maçında duran topları kullanırken son derece başarısız olan Ömer Bayram’ın yerine de Martin Linnes’e görev vermesi bekleniyor. Taylan Antalyalı’nın da bir ay aradan sonra ilk 11’de sahaya çıkacağı belirtildi. Son olarak 10 Şubat’ta Aytemiz Alanyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 11’de yer alan Taylan daha sonra ligdeki 4 maçta da formasını Etebo’ya kaptırmıştı. Terim bu kez Etebo’yu kulübeye çekecek.

Feghouli 11'e dönüyor

Fatih Terim’in bir başka hamlesi ise sakatlığını artık tamamen atlatan Sofianne Feghouli olacak. Tecrübeli teknik direkörün Ankaragücü mücadelesinin sonlarından oyuna dahil ettiği Feghouli’ye Sivasspor karşılaşmasında ilk 11’de formayı vermesine kesin gözle bakılıyor. Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle oynayamayacak olan Mustafa Muhamed’in yerine de Radamel Falcao forma giyecek. Kolombiyalı golcü en son 6. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11’de görev almıştı