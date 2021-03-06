Amasya'da yerde bir kese altın buldu sahibi bakın ne dedi!
Amasya’da yerde bir kese dolusu altın bulan Suna Aylak, hemen polisi aradı. Tüp bebek tedavisi için biriktirdiği kayıp altınlarına kavuşan kadın, "Kızım olursa Suna ablanın adını vereceğim" dedi.
Önceki gün bir marketin önünde fark etmeden üstüne bastığı kırmızı renkli kesenin içindekileri önce çocukların doldurduğu taşlardan sanan evli ve bir çocuk annesi Suna Aylak, açıp baktığında altınlarla karşılaşınca paniğe kapılarak polisi aradı.
Yüzükten sahibine ulaşıldı
İnceleme başlatan Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri altınların arasındaki yüzükte yazılı tarih ve ‘Ünal’ isimden kayıp eşya başvurusu yapan 40 yaşındaki Tekbir Kanar’a ait olduğunu belirledi.
Altınları teslim eden 61 yaşındaki Aylak, “İçini açıp baktığımda altınlarla karşılaştım. Oğlumla hemen polise haber verdik. Sahibinin bulunmasına çok sevindim” diye konuştu.
"Polisler arayınca dünyalar benim oldu"
Eşinin bir yemek firmasında görev yaptığını, kendisinin de yıllardır tekstil fabrikalarında çalıştığını anlatan Kanar da çantasından düşürdüğü altınlara yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.