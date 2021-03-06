Amasya'da yerde bir kese altın buldu sahibi bakın ne dedi!

"Polisler arayınca dünyalar benim oldu"

Eşinin bir yemek firmasında görev yaptığını, kendisinin de yıllardır tekstil fabrikalarında çalıştığını anlatan Kanar da çantasından düşürdüğü altınlara yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.