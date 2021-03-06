BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,29
HABER /  YEREL

Bartın'da TIR devrildi şoförün kolu koptu

İhlas Haber Ajansı

Bartın’da hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada tır şoförünün kolu koptu.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre kaza sabah 05.00’te Safranbolu Kavşağı'nda meydana geldi. Bartın limanından aldığı hurda yükünü Organize Sanayi Bölgesindeki demir çelik fabrikasına taşıyan Zafer Gülenç yönetimindeki 78 BT 672 plakalı Volvo marka tır kavşak geçişi sırasında kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen tırda sıkışan şoför Gülenç için bölgeye itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.

Kolun dikilmesi için ameliyata alındı

Yapılan çalışmalar sonucu sıkıştığı araçtan çıkarılan tır şoförünün kolunun koptuğu öğrenildi. Yaralı sürücü 112 ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken kopan kolunun dikilmesi için ameliyata alındı. Kaza nedeniyle çevreye saçılan hurda demirler iş makineleri ile toplandı. Devrilen tırın kaldırılmasıyla birlikte yol yeniden trafiğe açıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Amasya'da yerde bir kese altın buldu sahibi bakın ne dedi! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe’de tepki dinmiyor: 9 saniyelik orta oyunu
Ordu’da Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hilmi Güler’den FETÖ'ye 'Stop Erdoğan' cevabı: 'Love Erdoğan'
Kan donduran vahşette iğrenç detay! Cinayet öncesi tecavüz etmiş
Fernandao skandalı! Sözleşmesi feshediliyor
Fenerbahçe ve Galatasaray'da kurtuluş reçetesi belli oldu
Türkiye'nin 'Mısır açılımı' Yunanistan'ı panikletti Miçotakis Sisi'yi aradı
Mustafa Cengiz: Galatasaray’ın çok ciddi kaybı var
IFAB'dan elle oynama kuralında değişiklik
Covid-19 salgını ne zaman bitecek? DSÖ'den umut veren açıklama
Fenerbahçe Beko, Fransa'dan zaferle dönüyor
Yorumlar