Adana'da 18 yıl hüküm giymiş firari yakalandı

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu halde kayıplara karışan firari şahıslar, ekiplerin çalışmaları sonucu bulunarak cezaevine gönderildi.Abone ol
Adana’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hükümlü firariler hakkında çalışma başlattı.
Başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Şükrü S. isimli şahsın saklandığı adres tespit edildi.
Şahsın, yaralama suçundan 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.
İş merkezinde bulundu
Ayrıca, hırsızlık suçu işleyerek 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış Hasan A. isimli şahsın yeri de tespit edildi.
Şahıs, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde bulundu. Yakalanan şahıs, gözaltına alındı.