BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,29
HABER /  SPOR

Medipol Başakşehir, başkent deplasmanında

Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 29. haftası mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği yarın karşı karşıya gelecek.

Abone ol

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. 

Son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrılan ve ligdeki galibiyet özlemi 10 maça yükselen Medipol Başakşehir, haftaya 26 puan ve averajla 17. sırada girdi. Medipol Başakşehir gibi ligde 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puan ve averajla son sırada yer alıyor. 

Rafael geri dönüyor
Turuncu-lacivertli ekipte kart cezası sona eren Brezilyalı sağ bek Rafael, bu mücadelede forma giyebilecek. Medipol Başakşehir'de Nacer Chadli, Junior Caiçara ve Bolingoli'nin sakatlıkları sürüyor.

Dört futbolcu kart ceza sınırında
Bu sezon üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Gençlerbirliği müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Bu dört oyuncu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 30. haftada Beşiktaş'ı konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Rekabet Kurumu araştırmayı yayınlandı! Faaliyetlerin katkısı 10 milyar lirayı aştı
Fenerbahçe'de Caner Erkin'in akıbeti belli oluyor
Para Halter Dünya Kupası'nda milli gurur!
Koronavirüs hastalarında görüldü yüzde 30 oranında tespit edildi aylar sonra ortaya çıkıyor
Son dakika: İstanbul'da okul servislerinde normalleşme tarifesi! İşte yeni ücretler...
Fenerbahçe'nin golcüleri fiyasko çıktı! Boupendza’yı zor geçtiler
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım astronot yerine önerdiği ismi açıkladı
Papa, Şii lider Ali es-Sistani ile bir araya geldi
Mart ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı
2 bin TL değerinde bir cep telefonu aldı 3 ay sonra gelen mesajla şok yaşadı
Yorumlar