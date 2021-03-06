Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'ndan vaka sayısı açıklaması

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Covid-19 haritasında sarı renk ile orta riskli şehirler arasında yer alan kentin hedefinde mavi kategori olduğunu ancak son birkaç gündür ilde az da olsa vaka artışı yaşandığını söyledi. Vali Seymenoğlu, “En büyük riskimiz akşamları akraba, eş ve dost ziyaretleri. Bu süreçte en az 1 ay boyunca ev ortamında bir araya gelmeyi engelleyelim” dedi.

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Sağlık Bakanlığı’nın kontrollü normalleşme süreciyle ilgili yayımladığı haritada sarı renk ile orta riskli şehirler arasında yer Isparta’da kısıtlamalar esnetildi. Bu durum için vatandaşlara teşekkür eden Vali Ömer Seymenoğlu, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve siyasi partilerin sürekli alanda olduğunu ve vatandaşların da büyük oranda tedbirlere uyduğunu söyledi.

“İlimizde az da olsa vaka sayılarımızda artış var”

Kentin hedefinde mavi kategoriye geçmek olduğuna değinen Vali Seymenoğlu, “Mavi kategoriyi hedefliyoruz ama sadece söyleyerek, hedefleyerek buna ulaşmamız mümkün değil. Çünkü son birkaç gündür ilimizde az da olsa vaka sayılarımızda artış var. Bu da belki bizim sarı kategoriden bir üst, zaman içerisinde de belki de kırmızı kategoriye geçmemize de neden olabilir. İlk günden beri vatandaşlarımdan bir ricam var. Ne olur önce kendimizi koruyalım. Başkaları tedbirlere yeterince uymayabilir ama bu bizi pes ettirmesin. Bizler öncelikle kendi tedbirimizi almamız lazım” dedi.

“Tedbirlere uymazsak mavi kategoriye inmemiz mümkün değil”

Isparta’nın maske zorunluluğu getiren ilk illerden bir tanesi olduğunu belirten Vali Seymenoğlu, “25 Mart’tan itibaren yaklaşık 1 yıldır Isparta’da maskeyi takıyoruz. Hastanelerden gelen profesör hocalarımızdan maske takmanın önemini dinledik. Onlar bize maske takmanın bu mücadelenin en geçerli yol olduğundan bahsetmişti. Vatandaşlarımız da her fırsatta bizi destekledi. Zaman zaman alanda maskesiz vatandaşlarımızı ve kamu görevlilerimizi görebiliyoruz. Ama bunlar azınlıkta. Onları da münasip şekilde uyarıp maskelerini takmalarını istiyoruz. Aksi takdirde mavi kategoriye inmemiz mümkün değil” diye konuştu.

“En az 1 ay boyunca ev ortamında bir araya gelmeyi engelleyelim”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla son 2 gündür denetimlerin arttırıldığına dikkat çeken Vali Ömer Seymenoğlu, amaçlarının ceza yazmak değil, vatandaşları uyarmak olduğunu söyledi. Vali Seymenoğlu, “Isparta ilimiz şuanda iyi, çok kötü değil. Bazen sayılarda yukarı ve aşağı oynamalar olabiliyor. Bizim tek istediğimiz maske, mesafe ve temizlik. Kapalı ortamlardan mümkün olduğunca uzak durun. En büyük riskimiz akşamları akraba, eş ve dost ziyaretleri. Bu süreçte en az 1 ay boyunca ev ortamında bir araya gelmeyi engelleyelim. Adına ne derseniz deyin ister taziye, ister mevlit deyin” ifadelerini kullandı.