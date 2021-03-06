Kısıtlamaların esnetilmesi sonrasında İstiklal caddesinde insan seli

Normalleşme adımları kapsamında korona virüs tedbirlerinde düzenlemeye gidilmiş, kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle müşteri almaya başlamıştı. Bugün ise hem tedbirlerdeki esnemenin hem de yazı aratmayan güzel havanın etkisiyle vatandaşlar İstiklal Caddesine akın etti.