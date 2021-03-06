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Çaykur Rizespor Başkanı Kartal, Bülent Uygun ile el sıkıştı

Demirören Haber Ajansı

Sumudica ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşmaya vardı.

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Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi başlıyor. Ankara'da bugün Başkan Hasan Kartal ile bir araya gelen Bülent Uygun her konuda anlaştı. Taraflar el sıkışıp projeleri konuşurken resmi imzanın pazartesi günü Rize'de atılması bekleniyor.

Sadece DHA'nın takip ettiği buluşmada Bülent Uygun, "Öncelikli hedefimiz Rize gibi büyük bir camiayı küme düşme hattından çıkarmak, ligde bırakmak. Sözleşmenin süresinin hiçbir önemi yok. Burada başarılı olup, Rizespor'un geleceği ile ilgili projelere imza atmak istiyoruz. Saha sonuçları ve teknik anlamda bazen işler kötü gidebilir, Rizespor bugün bu dönemi yaşıyor ama Sayın Başkanın destekleri ile layık olduğu yerlere taşımak istiyoruz" dedi.

Başkan Hasan Kartal ise "Teknik direktör ve saha sonuçları anlamında kötü bir dönem geçirdik. İnşallah Bülent Uygun hocamız ile uyum içerisinde çalışarak Rizespor'u hak ettiği yerlere taşımak istiyoruz. Küme düşme gibi bir korkumuz yok. Bizim için önemli olan bu süreci geçip daha iyi yerlerde yer alıp projelere imza atmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ligde bu hafta sonunu BAY geçecek olan Karadeniz ekibi ligin 30'uncu haftasında 13 Mart tarihinde Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

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