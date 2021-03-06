Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli Mavi Vatan mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'nda konuştu. Güçlü bir donanmaya sahip olmanın, bir tercihten öte zorunluluk olduğunu belirten Erdoğan, "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz." dedi.

Abone ol

Ege Denizi açıklarında, 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı’nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceki gün Bitlis'te kaza kırıma uğrayan helikopterimizde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kahraman askerlerimizin ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, aziz milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

"Yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz"

Erdoğan, Mavi Vatan 2021 Taktik Tatbikatı'na ilişkin, "Bu yıl çok daha güçlü, çok daha kapsamlı, çok daha organize bir şekilde yaptığımız tatbikatla yerli ve milli silah sistemlerimizi test ediyoruz. Kahraman ordumuzun bilgi, yetenek ve becerilerini görme, değerlendirme, varsa eksikliklerini giderme imkanına kavuşuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece ekonomik ve siyasi bakımdan değil, askeri ve savunma alanında da güçlü olmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "En küçük bir sendelemede, en ufak bir zafiyette bize üzerinde yaşadığımız şu vatan topraklarını bile çok göreceklerini biliyoruz." dedi.

"Sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz"

Türkiye açısından güçlü bir donanmaya sahip olmanın, bir tercihten öte zorunluluk olduğunu belirten Erdoğan, "Hiçbir ülkenin toprağında, denizinde, egemenliğinde gözümüz yoktur, sadece vatanımızı ve haklarımızı korumaya çalışıyoruz." diye belirtti.

"Doğu Akdeniz'deki hakları gaspedilmeye çalışılmıştır"

"Suriye'de sınır ötesi harekatlarla terör zincirini 3 farklı yerde parçaladık" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Akdeniz'deki hakları gaspedilmeye çalışılmıştır. Sayısız çifte standarda rağmen menfaatlerimizi koruma kararlılığımızdan taviz vermedik. Kuzey Kıbrıs'ta oldu bittilere tahammül etmeyeceğimizi gösterdik. Uluslararası hukuk temelinde Libya'nın darbeciler tarafından işgal edilmesine mani olduk. Biz tüm bu adımları atarken kesinlikle yayılmacı bir zihniyetle hareket etmiyoruz."

"Denizlere hakim olan cihana hakim olur"

Ecdadın rehberliğinde vatanı ve haklarını korumaya çalıştıklarını belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu ana kadar tersanelerimizde üretilen bedeli 3 milyar doları aşan 130'dan fazla deniz platformunu ihraç ettik. Sahil Güvenliğimizle kendi kara sularımızda, donanmamızla dünyanın dört bir yanında tüm insanlığın barış ve huzuru için varlık gösteriyoruz. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi denizcilik alanında da dünyanın süper ligine taşımakta kararlıyız. Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Bu inançla Deniz Kuvvetlerimizin caydırıcılığının artırılmasına büyük önem veriyoruz. Bugün İHA'larda dünyanın en iyi 3-4 ülkesinden biriyiz. Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz."

Ege ve Akdeniz'de dev Mavi Vatan tatbikatı

'Mavi Vatan Tatbikatı' yerli ve milli silah sistemlerinin, gemilerin etkinliğinin test edilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekata hazırlık eğitimlerinin yapılması ve kuvvetler arasında müşterek çalışabilirlik anlayışının artırılması maksadıyla gerçekleştiriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planlı tatbikatları arasında yer alan Mavi Vatan -2021'in fiili safhası Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştiriliyor. Tatbikata 87 gemi, 27 uçak ile 20 helikopter ve İHA'lar da katılıyor.

Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e helikopterle inlemelerinin ardından başladı. Helikopterle Ege Denizi açıklarındaki TCG Oruçreis'e inen Akar ve Komutanlar, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılandı, Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı'ndan tatbikata ilişkin brifing aldı.