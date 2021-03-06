Kısıtlama sonrası ilk cumartesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı

Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Kabine toplantında alınan karara gereği Cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi, İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu gözlendi. O noktalardan biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi oldu.

Trafik polisleri köprü girişi Altunizade mevkiinde yoğunluğu azaltmak için çalışma yaptı. Saatler geçtikçe trafik yoğunluğu arttı. Öğle saatlerinde yağmurunda etkili olmasıyla trafik yoğunlaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.00 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 78'e ulaştı.

İstiklal Caddesi'nde görülmemiş yoğunluk

Kademeli normalleşme ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk Cumartesi gününde İstanbul'un genelinde yoğunluk görüldü. O yerlerden biri de Beyoğlu İstiklal Caddesi oldu. Öğle saatlerinde yoğunluk arttı. Binlerce kişinin akın ettiği caddede yoğunluk oluştu.

Eminönü'ne akın ettiler

Koronavirüsle mücadele kapsamında aylardır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının cumartesi günü kalkmasıyla vatandaşlar Eminönü’ne akın etti. Kontrollü normalleşme sürecinin ilk hafta sonunda yaklaşık 3 buçuk aydır hafta sonu evlerine kapanan İstanbullular sabah saatlerinden itibaren kendilerini sokaklara attı. İstanbul’da sadece Cumartesi günleri kalkan kısıtlamada vatandaşlar sokaklara dökülürken, şehrin en uğrak ve turistik yerlerinden olan Eminönü Meydanı’nda yoğunluk dikkat çekti.