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Papa, Şii lider Ali es-Sistani ile bir araya geldi Kuran-ı Kerim dinledi

Dört günlük ziyaret kapsamında Irak'ta bulunan Katoliklerin lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Şiilerin dini lideri Ali es-Sistani ile görüştü. Papa burada kendisi için düzenlenen etkinlikte Kuran-ı Kerim de dinledi.

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Katoliklerin lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un konvoyunun Necef Havalimanı'ndan Şiilerin dini lideri Ali es-Sistani ile görüşmek üzere hareket ettiği ifade edildi.

Görüşmenin Sistani'nin evinde başladığı kaydedildi. Papa ziyaretinin ilk günü olan dün, Bağdat'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.  Papa'nın Necef sonrası Nasiriye'deki antik Ur kentine geçmesi bekleniyor.

Irak'ta 4 gün kalacak
Katolik kilisesinin 84 yaşındaki lideri daha önce gazetecilere verdiği demeçte, Irak'ta dört gün boyunca birçok yeri ziyaret edeceğini ve bu ‘sembolik’ yolculuğun görevinin gereği olduğunu hissettiğini ifade etmişti.

 

Kuran- Kerim dinledi
Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretinin ikinci gününde Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye vilayetindeki Ur kentindeki temaslarına devam ediyor. Papa, burada Kuran- Kerim dinledi.

Hac merasimi yapması bekleniyor
Öte yandan, Müslüman ve Yahudi cemaati temsilcileriyle bir araya geldi. Papa’nın antik Ur kentinde hac merasimi yapması bekleniyor.

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