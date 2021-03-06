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Carablus ve Bab'a yapılan balistik füzeli saldırının enkazı görüntülendi

SURİYE'de dün akşam saatlerinde, Halep yakınlarındaki Cerablus ve El Bab ilçelerinde ayrı noktalarına balistik füze ile yapılan saldırıdan kalan enkaz, gündüz görüntülendi.

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Türkiye sınırına yakın Cerablus'a bağlı Hamran bölgesi ile El Bab ilçesine bağlı Terhin bölgesi 3 balistik füzeyle hedef alındı. Saldırıların olduğu bölgelerde petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu peş peşe şiddetli patlamalar meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Hamran’daki saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 18 sivil yaralandığı aktarıldı. Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Büyük hasar var
Bu arada saldırının gerçekleştiği bölge gündüz görüntülendi. Görüntülerde balistik füze ve çevrede bulunan tankerler ve araçların büyük hasar gördüğü yer aldı.

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