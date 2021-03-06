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Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Mohammed 'e verilen 1 maçlık cezayı onadı.

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Süper Lig’in 28. haftasında Ankaragücü ile deplasmanda oynanan maçın 57. dakikasında doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Mostafa Mohamed, PFDK tarafından bir maç ceza almıştı. Ceza sonrası Galatasaray Kulübü, Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için yapmış olduğu itirazın reddedildiğini ve 1 maçlık cezanın onandığını açıkladı.Mısırlı golcü, Galatasaray’ın 29. haftada oynayacağı Sivasspor maçında cezasını tamamlayacak.

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