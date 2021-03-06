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Fenerbahçe'nin golcüleri fiyasko çıktı! Boupendza’yı zor geçtiler

Fenerbahçe forvetleri Samatta, Cisse, Valencia ve Thiam'ın gol toplamı Hataysporlu Boupendza’yı zor geçti.

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Fenerbahçe yine istikrarsız yine sevenlerine güven vermekten uzak. İyi futbolla gelen Trabzonspor galibiyetiyle aradığı havayı bulan sarı-lacivertliler bu kez de Antalyaspor'a takıldı.

Rakip ceza alanında 35 kez topla buluşulan, 16 şut çekilen (6'sı isabetli), bir topun direkten döndüğü ve 1.32 xG değerinin (Tahmini gol sayısı) yakalandığı karşılaşmada Kanarya Valencia'nın bireysel becerisiyle attığı golle 1 puanı kurtardı. Fenerbahçe golcülerinin düşük performansı bir kez daha sorgulandı.

10 numaranın hakkını veremedi
6.75 milyon Euro'luk zorunlu satın almayla kiralanan Samatta, 10 numarayı sırtına geçirse de hakkını veremedi. Tanzanyalı, sadece 3 maçta gol atabildi; 4 kez fileleri sarstı. Everton ve West Ham gibi takımların formasını giyen Enner Valencia 5 maçta skor değiştirdi, 5 gol attı.

Boupendza'yı zor geçtiler
Kasımpaşa'dan bedavaya gelen Thiam 6 golle takımın en golcüsü ama o da 5 maça etki edebildi. Alanya'da 42 lig golü olan Cisse ise Fenerbahçe'de 4'te kaldı. Hatay'a 300 bin Euro'ya gelen 18 gollü Boupendza'yı bu isimlerin toplamı zor geçebildi.

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