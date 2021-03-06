BIST 1.542
DOLAR 7,53
EURO 8,98
ALTIN 411,29
HABER /  EĞİTİM

MEB'den 'başörtülü öğrenci okula alınmadı' iddiasına soruşturma

Demirören Haber Ajansı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle okula almadığı iddia edilen ilkokul yöneticisi ve öğretmenin açığa alındığı bildirildi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İzmir Bayraklı'daki bir ilkokulumuzda, bir velimizin açıklamalarıyla kamuoyu gündemine yansıyan iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından söz konusu duruma ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu olan okul yöneticisi ve öğretmen açığa alınmıştır. Öğrencimizin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılması durumuna sebebiyet veren ve pedagojik açıdan asla kabul edilemeyecek yaklaşımlar içeren iddialara yönelik başlatılan inceleme/soruşturma süreçleri hassasiyetle sürdürülmektedir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber
Çin donanması ABD'yi tahtından etti
Fenerbahçe'nin golcüleri fiyasko çıktı! Boupendza’yı zor geçtiler
Fahrettin Koca, haftalık vaka sayılarını paylaştı! Üç büyük şehirde vakalar patladı
Carablus ve Bab'a yapılan balistik füzeli saldırının enkazı görüntülendi
Ümit Karan'dan yıllar sonra gbelen Survivor itirafı
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş koronavirüse yakalandı
Papa, Şii lider Ali es-Sistani ile bir araya geldi Kuran-ı Kerim dinledi
Kısıtlama sonrası ilk cumartesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 78'e ulaştı
Murat Kurum: Kentsel dönüşüm için 3 ana finansman çözümü geliştirdik
Yorumlar 2 yorum