Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor maç sonucu: 3-2

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor 3-2'lik skorla mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

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Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Denizlispor, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan, Arda Kardeşler'in yönettiği karşılaşmanın kazananı, 3-2'lik skorla Yukatel Denizlispor oldu.

Dakikalar 16'yı gösterirken, karşılaşmanın açılış golü Steve Mallan ile konuk ekipten geldi. Ev sahibi, 31. dakikada Rodallega'nın frikiğiyle eşitliği yakaladı.

İlk yarının son diliminde sahne alan Recep Niyaz, Yukatel Denizlispor'u 2-1 öne geçirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

Dakikalar 77'yi gösterirken Tetteh, fileleri havalandırarak mücadeleye 2-2'lik eşitlik getirdi. Bu golden üç dakika sonra Sacko, güzel bir vuruşla bir kez daha yeşil-siyahlıları öne taşıdı. Kalan sürede başka gol çıkmadı ve Yukatel Denizlispor, mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla 24 puana ulaşan Hakan Kutlu'nun öğrencileri, maç fazlasıyla 19. sıraya yükseldi. 31 puanda kalan Yeni Malatyaspor ise, 13. sıradaki yerini korudu.

İki ekip arasında, ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan maç, 2-0'lik Yeni Malatyaspor üstünlüğüyle son bulmuştu.