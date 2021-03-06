Türkiye 6 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 28.965'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 702'si semptomatik olmak üzere 11.770 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230'a yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 64 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bine yaklaştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 291 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi. Toplam test sayısı 33 milyon 993 bin 552'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 230 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Vaka sayısı 11 binin altına düşmüyor

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybederken, 698'i semptomatik olmak üzere 11 bin 302 yeni vaka tespit edilmişti.