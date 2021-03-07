ABD New York'taki 'Stop Erdoğan' skandalına üç ilden 'Love Erdoğan' yanıtı

ELAZIĞ, Kahramanmaraş ve Nevşehir skandal 'stop Erdoğan' yazısına tepki gösterdi. Üç kentte led ekranlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek amaçlı “Love Erdoğan" görseli eklendi.

Abone ol

ABD'nin New York kentinde geçtiğimiz günlerde verilen "Stop Erdogan" yazılı skandal bir ilan yayınlandı. Elazığ, Kahramanmaraş ve Nevşehir skandal yazı tepki olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek için 'Love Erdoğan' yazıları asıldı.

Elazığ

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatıyla şehirde bulunan led ekranlara da bu gece "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı. Şehirde bulunan tüm led ekranlara yansıtılan görselleri Başkan Şerifoğulları “Aziz diyardan tüm dünyaya selam olsun Love Erdoğan” ifadeleriyle sosyal medyada paylaştı.

Her zaman Elazığ’a ayrı bir önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan için paylaşılan görseller kısa sürede büyük beğeni aldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'tan da destek geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün talimatıyla şehirdeki led ekranlara aynı şekilde 'Love Erdoğan' yazıldı.

Nevşehir'de kale surlarına yazıldı

Nevşehir'de Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak tarihi Nevşehir Kalesi’nin surlarına lazer ışıklarla "Love Erdoğan" yazısı yansıtıldı.