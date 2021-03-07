Kısıtlamasız cumartesi korkuttu! "Böyle sürdükçe pandemi bitmez"

Kontrollü normalleşme adımlarıyla birlikte tüm illerde cumartesi kısıtlaması kaldırıldı. Ancak dün, üç buçuk ay sonra kısıtlamasız geçirilen ilk cumartesi sokaklarda oluşan kalabalık manzara korkuttu. Tabloyu değerlendiren uzmanlar ise “Bu pandemi böyle asla bitmez” dedi. Asıl tablonun üç hafta sonra belli olacağını belirten uzmanlar, ciddi vaka artışları olabileceğini söyledi.

Abone ol

Koronavvirüs önlemleri kapsamında üç aydır uygulanan hafta sonu kısıtlaması sonrası İstanbul’da kısıtlamasız ilk Cumartesi günü vatandaşlar sokaklara akın etti. Haftalardır, hafta sonları evde kapalı kalan İstanbullular, özellikle sahilleri doldurdu.

İstanbul’un sahillerinde yürüyüş yapanlar, balık tutanlar, yanlarında getirdikleri sandalyelere oturanlar büyük kalabalık oluşturdu. Sahil restoranlarında yer kalmadı. Sahile ulaşmak isteyenlerin araçları uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Eminönü Meydanı da eski kalabalık günlerine geri döndü. Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de insan kalabalığı nedeniyle adım atacak yer kalmadı. Trafik yoğunluğu, öğleden sonra yağmurun da başlamasıyla yüzde 80’lere ulaştı.

"Nisan ayında üçüncü dalgayı görürüz"

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre İstanbul’daki manzarayı değerlendiren uzmanlar “Bu pandemi böyle asla bitmez” dedi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, son birkaç gündür hastanelere başvuru sayısında bir miktar artış olduğunu belirtirek, “Kafeler, lokantalar böyle dolar taşarsa Nisan ayında üçüncü dalgayı görürüz. Nişantaşı’nda kafe ve kapalı mekanların dolup taştığını gördüm. Trafik her yerde kilitlenmiş durumda. İnsanlar bunaldı ancak dikkatli olmalıyız. Bu şekilde devam edersek maalesef yine kötü günler bizi bekliyor” dedi.

"Manzara korkuttu"

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, yeni normalleşme sürecinin erken olduğunun ısrarla altını çizerek, “En son söyleyeceğimi ilk baştan belirteyim, İstanbul gibi metropolde bu davranış biçimiyle pandemi sürer gider. Haftalar sonra bir işim dolayısıyla Bakırköy’e gittim. Gördüğüm manzara gerçekten korkuttu. Sokaklar insan yığınlarından geçilmiyor. Umarım olmaz, umarım kimsenin canı yanmaz ama birkaç hafta sonra çok ciddi vaka artışları göreceğiz. Caddeler, sokaklar arabalardan insanlardan geçilmez durumda. Vatandaşlara kapalı, dar alanlardan uzak durmaları gerektiğini söylemekten dilimizde tüy bitti. Maske kullanımımız da sorunlu. Bazı kişiler bir maskeyi günlerce takıyor” diye konuştu.

"Asıl tabloyu üç hafta sonra göreceğiz"

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da mevcut görüntülerin devam etmesi durumunda vaka sayılarının ciddi oranda artacağına değinerek, “Son bir haftalık dönemde az da olsa tırmanışa geçen vaka artış sayısı Karadeniz’deki tablo ile ilintili. Karadeniz’den her gün binlerce insan İstanbul’a geliyor. Asıl tabloyu ise üç hafta sonra görmeye başlayacağız. İstanbul’da vaka artışı kaçınılmaz olacak. İnsanların pandemiyi ne derece anlayıp anlamadığını bir yıllık süreçte görmüş olmamız gerekiyor. ‘Biz bu işi başardık, artık tehlike geçti’ algısı yaratarak normalleşmeye giderseniz, vatandaş da tedbirleri gevşetir. Mevcut görüntüler sürdükçe pandemiyi atlatamayız” ifadelerini kullandı.