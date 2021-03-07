Korkutan harita! 'Kırmızı' illerin sayısı 17'den 26'ya yükseldi seyahat yasağı kapıda

'Kontrollü normalleşme' için illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık koronavirüs vaka sayılarını içeren haritanın son hali açıklandı. 100 bin kişide 89,99 olan vaka sayısı 111, 57'ye çıkan ve 100 kişi sınırını aşan İstanbul daha önce açıklanan kriterlere göre turuncu gruptan kırmızı gruba döndü. Türkiye genelinde 17 olan 'Kırmızı' il sayısı, Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son haritaya göre 26'ya yükseldi. En çok vaka artışı olan iller sıralamasında İstanbul 17 bin 251 vaka ile ilk sırada yer alırken, İstanbul'u 4 bin 724 vaka ile Samsun, ve 3 bin 397 vaka ile Konya takip etti. İşte son vaka haritasına göre 'Kırmızı'ya dönen iller ve vaka artışlarıya ilgili çok çarpıcı ayrıntılar...