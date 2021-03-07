Korkutan harita! 'Kırmızı' illerin sayısı 17'den 26'ya yükseldi seyahat yasağı kapıda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık koronavirüs (Covid-19) haritası korkuttu. Sayısal olarak en çok vaka artışı İstanbul'da. Ancak nüfusa göre vaka artışında lider vaka sayısı 4 katına çıkan Samsun oldu. Haritada 'Çok Yüksek Riskli' olan 'Kırmızı Şehir'lerin sayısı ise 17'den 26'ya yükseldi. İşte haritada Kırmızıya dönen illerin tam listesi...
'Kontrollü normalleşme' için illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık koronavirüs vaka sayılarını içeren haritanın son hali açıklandı. 100 bin kişide 89,99 olan vaka sayısı 111, 57'ye çıkan ve 100 kişi sınırını aşan İstanbul daha önce açıklanan kriterlere göre turuncu gruptan kırmızı gruba döndü. Türkiye genelinde 17 olan 'Kırmızı' il sayısı, Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son haritaya göre 26'ya yükseldi. En çok vaka artışı olan iller sıralamasında İstanbul 17 bin 251 vaka ile ilk sırada yer alırken, İstanbul'u 4 bin 724 vaka ile Samsun, ve 3 bin 397 vaka ile Konya takip etti. İşte son vaka haritasına göre 'Kırmızı'ya dönen iller ve vaka artışlarıya ilgili çok çarpıcı ayrıntılar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını içeren haritanın güncel halini “Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz” uyarısıyla paylaştı.
'Kırmızı' olan şehir sayısı 17'den 26'ya yükseldi
27 Şubat – 5 Mart tarihlerine ait haftalık vaka sayısı haritasında birçok ilde artış olduğu görülüyor. Türkiye genelinde 17 olan "Çok Yüksek Risk"li yani 'Kırmızı' il sayısı, Sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son haritaya göre 26'ya yükseldi. nümüzdeki hafta da böyle devam ederse harita daha da kızaracak gibi görünüyor.
'Çok Yüksek Risk'li nüfus 12 milyondan 34 milyona çıktı
Geçen hafta "Çok Yüksek Risk" seviyesinde yani 'Kırmızı' kategoride olan 17 ilin toplam nüfusu 12 milyondu. Bu hafta "Çok Yüksek Risk" seviyesine yükselen 26 şehrin nüfus toplamı ise 34 milyona çıktı!