Nişantaşı'nda ünlü restorana koronavirüs baskını! 100 kişiye ceza kesildi

Restoranda bulunan 100 kişiye İstanbul Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 315 bin Lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca restoran işletmecisine de para cezası kesildiği öğrenildi.